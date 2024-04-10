Рассказываем, как поступить в суворовское училище в Иркутске в 2024 году

Помимо основных документов, кандидату нужно рассказать о своих личных и учебных успехах. Он должен написать автобиографию в свободном стиле и собрать портфолио достижений. Подойдет все: грамоты, дипломы, сертификаты. Плюсом будет участие в конкурсах, фестивалях и выставках. А если будущий курсант еще и поет, рисует или занимается танцами — об этом смело можно рассказать призывной комиссии.