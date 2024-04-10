Рассказываем, как поступить в суворовское училище в Иркутске в 2024 году

В прошлом году на месте бывшего авиационного института в столице Приангарья открыло двери суворовское училище. Этой осенью его ряды вновь пополнятся молодыми курсантами. Прием документов продлится с 15 апреля до 1 июля. Рассказываем все про поступление в суворовское училище в Иркутске 2024.
Какие документы нужны для поступления в Суворовское училище в Иркутске 2024
Будущему курсанту и его родителям предстоит два этапа отбора. На первом:
— подготовить необходимые документы: сведения об успеваемости, характеристики от педагогов. Конечно, нужна и информация о здоровье будущего суворовца: копия медицинской карты, заключения, позволяющие заниматься физкультурой, а также справки из психоневрологических и наркологических диспансеров.
Помимо основных документов, кандидату нужно рассказать о своих личных и учебных успехах. Он должен написать автобиографию в свободном стиле и собрать портфолио достижений. Подойдет все: грамоты, дипломы, сертификаты. Плюсом будет участие в конкурсах, фестивалях и выставках. А если будущий курсант еще и поет, рисует или занимается танцами — об этом смело можно рассказать призывной комиссии.
Суворовское училище в Иркутске 2024: вступительные экзамены
На финальном этапе ребенка ждут вступительные экзамены. Из общеобразовательных предметов проверят знание русского и иностранных языков и математики. Далее проведут тесты на психологическую и физическую готовность к обучению.
Важно помнить, что есть и группа детей, имеющих преимущество при поступлении в Иркутское суворовское училище. В их числе дети-сироты и дети, оставшиеся без попечительства родителей. Помимо этого приоритет получат дети героев России и Советского Союза и военных, погибших при исполнении службы. Полный список преимуществ можно увидеть на официальном сайте суворовского училища в Иркутске.