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Пункт приема помощи для жителей Оренбургской области открылся в Иркутске

Оренбургская область серьезно пострадала от паводка.

Источник: МЧС РФ

В Иркутске открылся пункт приема гуманитарной помощи для жителей Оренбургской области, пострадавшим от паводка. Об этом сообщает губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

— Мы прекрасно помним, как в 2019 году топило Иркутскую область. Тогда нам помогала вся страна. Теперь наш черед. Сибиряки очень отзывчивые и неравнодушные люди, которые принимают беды других как свои собственные, — говорит Игорь Кобзев.

В первую очередь пострадавшим от наводнения нужны продукты питания длительного хранения, средства личной гигиены, постельное белье, бутилированная питьевая вода, антисептики, чистящие средства, подгузники, детское питание.

Это все принимают в гуманитарном центре на улице Российская, 20. Там волонтеры формируют из собранной гумпомощи индивидуальные наборы.

благотворительность