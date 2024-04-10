Пункт приема помощи для жителей Оренбургской области открылся в Иркутске

В Иркутске открылся пункт приема гуманитарной помощи для жителей Оренбургской области, пострадавшим от паводка. Об этом сообщает губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
— Мы прекрасно помним, как в 2019 году топило Иркутскую область. Тогда нам помогала вся страна. Теперь наш черед. Сибиряки очень отзывчивые и неравнодушные люди, которые принимают беды других как свои собственные, — говорит Игорь Кобзев.
В первую очередь пострадавшим от наводнения нужны продукты питания длительного хранения, средства личной гигиены, постельное белье, бутилированная питьевая вода, антисептики, чистящие средства, подгузники, детское питание.
Это все принимают в гуманитарном центре на улице Российская, 20. Там волонтеры формируют из собранной гумпомощи индивидуальные наборы.