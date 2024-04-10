Пункт приема помощи для жителей Оренбургской области открылся в Иркутске

— Мы прекрасно помним, как в 2019 году топило Иркутскую область. Тогда нам помогала вся страна. Теперь наш черед. Сибиряки очень отзывчивые и неравнодушные люди, которые принимают беды других как свои собственные, — говорит Игорь Кобзев.