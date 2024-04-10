В Красноярске началась реконструкция комплекса «Мемориал Победы»

10 апреля в Красноярске началась реконструкция здания музея «Мемориал Победы». Об этом пишут Gornovosti со ссылкой на администрацию города.
На днях на объекте провели первый установочный штаб. Демонтаж идет полным ходом, уже составлен график проведения работ, а специалисты настраивают коммуникацию с рабочими.
Напомним, комплекс закрылся на прошлой неделе. Ремонтом занимается компания «ПромСтройИнвест». В планах заменить фасад, входные двери, окна, обустроить гардероб, обновить помещения, а также сделать новую систему вентиляции. Все работы должны закончить к 9 мая 2025 года — 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.