В Красноярске началась реконструкция комплекса «Мемориал Победы»

Напомним, комплекс закрылся на прошлой неделе. Ремонтом занимается компания «ПромСтройИнвест». В планах заменить фасад, входные двери, окна, обустроить гардероб, обновить помещения, а также сделать новую систему вентиляции. Все работы должны закончить к 9 мая 2025 года — 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.