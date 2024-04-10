Минспорта Беларуси определило перечень высоких результатов для команд

Министерство спорта и туризма Беларуси приняло постановление, в котором расширен перечень спортивных результатов, которые относятся к высоким, сообщает Национальный правовой интернет-портал Беларуси.
Внесены изменения в постановление Министерства спорта и туризма № 6 от 19 февраля 2021 года.
Так, в гандболе высоким результатом будет считаться 1−3-е места в SEHA — Gazprom League, в которой играют мужские команды.
В хоккее на траве — 1−3-е места у женщин в Кубке Содружества, а у мужчин такой результат в Кубке Европейских клубных команд «Прометей».