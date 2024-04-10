В Красноярском крае поймали ребенка за рулем мопеда, гонявшего вместе с матерью

В Каратузском районе автоинспекторы поймали нарушителей на мопеде — мать без прав и мотошлема и ее сына-пятиклассника за рулем. Женщина дважды ответит за гонки по дороге и допущенные нарушения ПДД.
В первый раз внимание инспекторов ДПС привлек мопед «Хонда Дио», который ехал по дороге: водитель показался подозрительным, а пассажир был без мотошлема. После остановки двухколесного транспорта полицейские увидели, что им управлял ребенок в мотошлеме, который вез свою мать. Мальчик оказался 12-летним школьником. Его мать привлекли к ответственности за передачу права управления сыну, не имеющему водительского удостоверения. Впрочем, и у самой женщины тоже не оказалось прав. В итоге двухколесный транспорт забрала ее знакомая, которая их имела.
Но уже на следующий день тот же мопед под управлением пятиклассника снова остановили на дороге.
В общей сложности, за эти две поездки мать юного нарушителя заплатит 60 тысяч рублей. Такая набегает сумма штрафа. Также на произошедшее отреагировали подразделение по делам несовершеннолетних и районная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, которые возьмут мальчика на учет и сделают все возможное, чтобы он снова не сел за руль до получения прав.