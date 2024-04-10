В Красноярском крае поймали ребенка за рулем мопеда, гонявшего вместе с матерью

В первый раз внимание инспекторов ДПС привлек мопед «Хонда Дио», который ехал по дороге: водитель показался подозрительным, а пассажир был без мотошлема. После остановки двухколесного транспорта полицейские увидели, что им управлял ребенок в мотошлеме, который вез свою мать. Мальчик оказался 12-летним школьником. Его мать привлекли к ответственности за передачу права управления сыну, не имеющему водительского удостоверения. Впрочем, и у самой женщины тоже не оказалось прав. В итоге двухколесный транспорт забрала ее знакомая, которая их имела.