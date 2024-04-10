Администрация Красноярска решила закупить новые пальмы

Он отметил, что купить планируют 141 экзотическое дерево. На эти цели планируют потратить несколько миллионов рублей.
«Решение чиновники объяснили тем, что имеющиеся пальмы выросли, а уход и их транспортировка стали сложнее. Закупка новых деревьев обойдется бюджету в несколько миллионов. Внушительные средства затем пойдут на уход за растениями, их перевозку и содержание зимой. Перед городом стоит масса социально значимых задач, приближается 400-летие Красноярска. Люди скидываются на дороги, а администрация хочет покупать пальмы», — отметил депутат.
Напомним, старые пальмы, которые были куплены еще при Петре Пимашкове, в прошлом году передали в торговые центры города. В мэрии объяснили, что 60 деревьев стали настолько большими, что уже не помещались ни в одну из теплиц Управления зеленого строительства. На улицы города они вряд ли вернутся.