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Администрация Красноярска решила закупить новые пальмы

В Красноярске могут появиться новые пальмы, рассказал депутат Горсовета Семен Сендерский.

Источник: Reuters

Он отметил, что купить планируют 141 экзотическое дерево. На эти цели планируют потратить несколько миллионов рублей.

«Решение чиновники объяснили тем, что имеющиеся пальмы выросли, а уход и их транспортировка стали сложнее. Закупка новых деревьев обойдется бюджету в несколько миллионов. Внушительные средства затем пойдут на уход за растениями, их перевозку и содержание зимой. Перед городом стоит масса социально значимых задач, приближается 400-летие Красноярска. Люди скидываются на дороги, а администрация хочет покупать пальмы», — отметил депутат.

Напомним, старые пальмы, которые были куплены еще при Петре Пимашкове, в прошлом году передали в торговые центры города. В мэрии объяснили, что 60 деревьев стали настолько большими, что уже не помещались ни в одну из теплиц Управления зеленого строительства. На улицы города они вряд ли вернутся.

экология