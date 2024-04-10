Администрация Красноярска решила закупить новые пальмы

Напомним, старые пальмы, которые были куплены еще при Петре Пимашкове, в прошлом году передали в торговые центры города. В мэрии объяснили, что 60 деревьев стали настолько большими, что уже не помещались ни в одну из теплиц Управления зеленого строительства. На улицы города они вряд ли вернутся.