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Необычное явление замечено в небе над Алматы

Жители Алматы заметили в небе над городом необычное явление — солнечное гало, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Reuters

Фото и видео природного феномена прислали на редакционный WhatsApp-номер +7 777 001 44 99.

Гало — это симметрично располагающийся вокруг луны или солнца круг, который возникает при появлении тонких перистых облаков, являющихся признаком поступления на высотах теплых масс воздуха, что обычно связано с переходом к облачной погоде.

Гало возникают повсеместно, но наиболее часты в высоких широтах. Их размеры и цвет очень разнообразны и зависят от формы кристалликов, их ориентации и движения. Иногда они бывают неполными, образуя скорее арки, чем круги.

На протяжении многих лет считалось, что появление гало — верный признак скорого дождя. Однако, по словам синоптиков, на самом деле это не совсем так, хотя вслед за его появлением дождь зачастую и вправду идет. Дело в том, что развитие фронтальной облачности, несущей дожди, начинается с ледяных перистых облаков, в которых и происходит рефракция (преломление) света. Однако существует множество исключений из этого правила, и гало нельзя рассматривать как достоверное предсказание дождя.