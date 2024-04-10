Необычное явление замечено в небе над Алматы

На протяжении многих лет считалось, что появление гало — верный признак скорого дождя. Однако, по словам синоптиков, на самом деле это не совсем так, хотя вслед за его появлением дождь зачастую и вправду идет. Дело в том, что развитие фронтальной облачности, несущей дожди, начинается с ледяных перистых облаков, в которых и происходит рефракция (преломление) света. Однако существует множество исключений из этого правила, и гало нельзя рассматривать как достоверное предсказание дождя.