«Хотели отправить в психушку»: почему в Новосибирске уже 6 лет не могут установить личность ветерана Афганистана

«Меня друзья отговорили, сказали: “Женя, даже не думай! Тебя там оставят, и ты уже оттуда не выйдешь. Один маленький укол — и ты овощ!” Поэтому оперативник уже начал психовать: “почему вы отказываетесь от госпитализации?” — продолжает Евгений Поляков. — Но я овощем стать не хочу, поэтому отказался. Но мне говорили, что им было бы проще, если бы я был в статусе неизвестного».