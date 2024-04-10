Офтальмолог из Междуреченска за деньги выполнял бесплатные операции

В Междуреченске 39-летнего врача-офтальмолога подозревают в четырёх эпизодах мошенничества. На медика ранее уже возбудили уголовное дело о взяточничестве.
По предварительной версии, фигурант осенью прошлого года платно сделал трём пациентам хирургические операции, которые входили в перечень услуг, предоставляемых по ОМС. За них он получил 120 тыс. рублей и распорядился деньгами по своему усмотрению.
Помимо этого, врач получил от четвёртого пациента 60 тыс. рублей, пообещав операцию с использованием компонентов иностранного производства, однако хирургическое вмешательство не выполнил.
В отношении фигуранта была избрана мера пресечения, связанная с изоляцией от общества. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.