Главные новости 10 апреля

В Оренбуржье из домовладений эвакуировали 7703 человек

По данным регионального правительства, за сутки освободились 6 низководных мостов, закрыто для движения транспорта 38 мостовых сооружений.



Полпред президента заявил о факторе Казахстана в паводках

Для решения проблемы паводков в Курганской и Тюменской областях необходимо согласовать сброс воды в системах водохранилищ Казахстана.



Гуцул: Гагаузия обратится к России, если Молдавия введет войска

Как утверждает Гуцул, Гагаузская автономия и ее партнеры несут колоссальные убытки от развязанной Молдавией против региона «экономической войны».



Открывшиеся на месте Zara магазины закончили год с убытком

Прошедший 2023 год стал первым годом работы в России для новых брендов одежды.



МВД предупредило о фейковых приложениях ВТБ и Тинькофф в App Store

Как напомнили в управлении МВД, у ВТБ и «Тинькофф» нет приложений в App Store.