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Главные новости 10 апреля

Самое интересное и важное: дайджест Новостей Mail.Ru.

В Оренбуржье из домовладений эвакуировали 7703 человек
По данным регионального правительства, за сутки освободились 6 низководных мостов, закрыто для движения транспорта 38 мостовых сооружений.

Полпред президента заявил о факторе Казахстана в паводках
Для решения проблемы паводков в Курганской и Тюменской областях необходимо согласовать сброс воды в системах водохранилищ Казахстана.

Гуцул: Гагаузия обратится к России, если Молдавия введет войска
Как утверждает Гуцул, Гагаузская автономия и ее партнеры несут колоссальные убытки от развязанной Молдавией против региона «экономической войны».

Открывшиеся на месте Zara магазины закончили год с убытком
Прошедший 2023 год стал первым годом работы в России для новых брендов одежды.

МВД предупредило о фейковых приложениях ВТБ и Тинькофф в App Store
Как напомнили в управлении МВД, у ВТБ и «Тинькофф» нет приложений в App Store.