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Возле «Крокус Сити Холл» убрали мемориал

КРАСНОГОРСК, 10 апр — РИА Новости. Мемориал возле «Крокус сити холла», куда люди несли цветы в память о погибших в результате террористической атаки 22 марта, убрали, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

Террористический акт в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.

Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.