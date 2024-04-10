В праздничные дни движение по направлению к Сукоку и Красногорску будет ограничено

По данным ГУВД Ташкентской области,
Водителей, направляющихся на базу отдыха «Сукок», просят возвращаться в Ташкент по трассе 4R16 — маршрут Барданкуль — Джумабозор — Красногорск.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Чтобы избежать заторов на дорогах в направлении поселков Сукок и Красногорск, ГУВД Ташобласти ограничило движение на этом участке в дни Рамазан хайита, передает корреспондент Podrobno.uz.
По данным ГУВД Ташкентской области,
Водителей, направляющихся на базу отдыха «Сукок», просят возвращаться в Ташкент по трассе 4R16 — маршрут Барданкуль — Джумабозор — Красногорск.