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В праздничные дни движение по направлению к Сукоку и Красногорску будет ограничено

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Чтобы избежать заторов на дорогах в направлении поселков Сукок и Красногорск, ГУВД Ташобласти ограничило движение на этом участке в дни Рамазан хайита, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По данным ГУВД Ташкентской области, 10—13 апреля на 44-м и 48-м километрах автодороги 4R15 движение транспортных средств временно станет односторонним по маршруту Красногорск — Паркент — Янгибозор.

Водителей, направляющихся на базу отдыха «Сукок», просят возвращаться в Ташкент по трассе 4R16 — маршрут Барданкуль — Джумабозор — Красногорск.