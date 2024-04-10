В Уфе открыта регистрация на акцию «Тотальный диктант»

В Уфе началась регистрация на участие в образовательной акции «Тотальный диктант». Площадку можно выбрать с 10 по 19 апреля. Сам диктант состоится 20 апреля, начало в 13.00 по местному времени.
В общей сложности акция в этом году в Уфе пройдет на 39 площадках. Это здания вузов, госорганов, общественных пространств и кафе.
Полный список площадок можно узнать по ссылке.
В этом году диктант впервые проведут для детей. Младшие школьники, ребята 7−10 лет, смогут написать его в Башкирском государственном театре кукол, многофункциональном центре «Артерия» и в Центре детского чтения Национальной библиотеки им. Ахмет-Заки Валиди.