Компания новосибирского рэпера Элджея заработала за год 1,3 млн рублей

Компания популярного рэпера из Новосибирса Элджея «Сайонара Бойс» заработала за прошлый год 1,3 млн рублей.
Данные опубликованы в сервисе RusProfile. Показатель по сравнению с 2022 годом стал меньше на 31 тысячу рублей.
Чистая прибыль составила 380 тысяч рублей. Она увеличилась на 136%. Стоимость самой компании выросла до 2,9 млн рублей. Фирма на 50% принадлежит Алексею Узенюку, 35% владеет менеджер рэпера Николай Фомин, ещё 15% — пиар-директор артиста Владислав Козлов.
Основными видами деятельности является звукозапись и издание музыкальных композиций.