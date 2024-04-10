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Компания новосибирского рэпера Элджея заработала за год 1,3 млн рублей

Данные опубликованы в сервисе RusProfile.

Компания популярного рэпера из Новосибирса Элджея «Сайонара Бойс» заработала за прошлый год 1,3 млн рублей.

Данные опубликованы в сервисе RusProfile. Показатель по сравнению с 2022 годом стал меньше на 31 тысячу рублей.

Чистая прибыль составила 380 тысяч рублей. Она увеличилась на 136%. Стоимость самой компании выросла до 2,9 млн рублей. Фирма на 50% принадлежит Алексею Узенюку, 35% владеет менеджер рэпера Николай Фомин, ещё 15% — пиар-директор артиста Владислав Козлов.

Основными видами деятельности является звукозапись и издание музыкальных композиций.