Компания новосибирского рэпера Элджея заработала за год 1,3 млн рублей

Чистая прибыль составила 380 тысяч рублей. Она увеличилась на 136%. Стоимость самой компании выросла до 2,9 млн рублей. Фирма на 50% принадлежит Алексею Узенюку, 35% владеет менеджер рэпера Николай Фомин, ещё 15% — пиар-директор артиста Владислав Козлов.