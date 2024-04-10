Разгрузить в час пик. Челябинск получил новые автобусы

«В вопросе обновления транспорта мы не только ориентируемся на новое, но и обращаемся к незаслуженно забытому опыту, — написал губернатор на своей странице в социальной сети. — Например, автобусы особо большого класса, которые часто называют “гармошками”. Когда-то в Челябинске их было достаточно много, но потом они постепенно исчезли с улиц города. На мой взгляд, незаслуженно. “Гармошки” эффективны в крупных городах и в пиковые нагрузки, когда нужно перевозить большое количество пассажиров. В прошлом году вновь решили вернуться к этому виду транспорта. Закупили два таких автобуса для Челябинска. Показали они себя хорошо. И отзывы жителей положительные… Конечно, это автобусы полностью современные. Очень вместительные, на газомоторном топливе, то есть экологичные. Со всем современным оснащением: кондиционеры, безналичная оплата, Wi-Fi, USB-зарядки. Самое главное, будет более комфортно в часы пик. Качество работы на маршрутах точно вырастет».