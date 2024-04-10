Разгрузить в час пик. Челябинск получил новые автобусы

Новую партию машин осмотрел губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Незаслуженно забытые.
«Это важный для Челябинска момент, потому что наши магистральные маршруты, особенно в час пик, испытывают определённые трудности, и решение этой проблемы как раз сейчас мы возложили на автобусы особо большого класса, — пояснил Алексей Текслер. — Для Челябинска за последние годы приобрели 370 автобусов, и мы в этом году работу продолжим: ещё будет приобретено 70 автобусов большого класса, 65 автобусов среднего класса».
Напомним, что в прошлом году правительственная комиссия по региональному развитию одобрила покупку за счёт средств специального казначейского кредита 131 автобуса для 22 муниципалитетов области. Из этих машин 10 автобусов особо большого класса приобрели для Челябинска. Они уже вышли в рейсы. Восемь автобусов работают на маршруте № 64, два — на маршруте № 4.
«В вопросе обновления транспорта мы не только ориентируемся на новое, но и обращаемся к незаслуженно забытому опыту, — написал губернатор на своей странице в социальной сети. — Например, автобусы особо большого класса, которые часто называют “гармошками”. Когда-то в Челябинске их было достаточно много, но потом они постепенно исчезли с улиц города. На мой взгляд, незаслуженно. “Гармошки” эффективны в крупных городах и в пиковые нагрузки, когда нужно перевозить большое количество пассажиров. В прошлом году вновь решили вернуться к этому виду транспорта. Закупили два таких автобуса для Челябинска. Показали они себя хорошо. И отзывы жителей положительные… Конечно, это автобусы полностью современные. Очень вместительные, на газомоторном топливе, то есть экологичные. Со всем современным оснащением: кондиционеры, безналичная оплата, Wi-Fi, USB-зарядки. Самое главное, будет более комфортно в часы пик. Качество работы на маршрутах точно вырастет».
Пополнение не только для Челябинска.
В целом обновление парка общественного транспорта в регионе активно идёт с 2019 года благодаря финансированию как из областного, так и из федерального бюджета.
Продолжается переход на регулируемый тариф, что позволяет гражданам пользоваться различными льготами и скидками для проезда.
В общей сложности с середины 2019 года для городов и районов Южного Урала купили более 900 единиц техники, преимущественно автобусов.
Не забывают и о других видах транспорта. К примеру, за последние несколько лет приобрели свыше 140 трамваев. В этом году парк Челябинска пополнится ещё 60 трамваями, что позволит до конца года полностью обновить парк этого вида электротранспорта.
Обновят и троллейбусный парк Челябинска. Сейчас на маршрутах работают 30 новых троллейбусов. Уже к концу нынешнего года их будет 168. Идёт поставка новых машин и для других муниципалитетов региона.
«Магнитогорск ждёт большое обновление — масштабный переход на регулируемые тарифы, приобретение нового общественного транспорта, — сообщил Алексей Текслер. — Начиная с прошлого года в Магнитогорск вернулся муниципальный автобус. И во всех наших муниципалитетах (Копейск, Миасс, Златоуст и другие города) также продолжим обновлять общественный транспорт».