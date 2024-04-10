Ядовитый запах в воздухе разбудил волгоградцев 10 апреля

Утром 10 апреля удушающее зловоние, от которого перехватывало дыхание, разбудило жителей Советского и Ворошиловского районов. На качество атмосферного воздуха пожаловались обитатели поселков Дар-Гора и 8-го Кирпичного завода. Ядовитый запах около 6 утра витал и в центре Волгограда. По словам горожан, вонь была химической, словно тлел пластик. Экологи проводят проверку, сообщили сайту volgograd.kp.ru в облкомприроды.
— В региональный центр экологического контроля жалоб от населения не поступало. Однако специалистами лаборатории в течение дня 10 апреля будет осуществлен выезд на территорию частного сектора Ворошиловского и Советского районов, — прокомментировали специалисты.
При этом на границе Советского и Ворошиловского районов, на улице Садовой, а также в районе поселков нет крупных промпредприятий, выбросы которых могли бы стать причиной зловония. Запах вполне мог идти от мусора, который сжигают на своих участках частники.