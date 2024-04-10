Дачные автобусы в Омске начнут работать со следующей недели

В среду, 10 апреля, в ходе прямой линии в редакции «Вечернего Омска» был поставлен вопрос о начале работы садовых маршрутов. Об этом мэр Сергей Шелест написал в своём телеграм-канале.
«Думаю, ответ интересует многих горожан, поэтому сообщаю, что в этом году садовые маршруты начнут свою работу с 20 апреля».
До 20 мая транспорт будет ходить три раза в неделю. С 20 мая по 1 сентября — четыре раза в неделю, а со 2 сентября по 13 октября — три раза в неделю.
На маршруты выйдут 11 автобусов большого и среднего класса. Для этого привлекут частных перевозчиков.