Цена борщевого набора в Краснодаре выросла на 6% с начала года

«Динамика индекса отражает инфляцию в продовольственных товарах — скачок цен со 176 до 193 по России и со 134 до 143 на Кубани — это серьезный рост, который свидетельствует о том, что инфляция в России не думает снижаться. Особого изменения к осени я, к сожалению, не ожидаю», — отметил краснодарский экономист Роман Иноземцев.