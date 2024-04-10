Цена борщевого набора в Краснодаре выросла на 6% с начала года

Цены на борщевой набор в Краснодаре поползли вверх с приходом весны. Чтобы сварить суп на семью из четверых человек, необходимо заплатить 143 рубля. В первом квартале 2024 года стоимость составляла всего 134 рубля. Рост на продукты составил 6%.
«Для вычисления цены мы берем самые дешевые продукты. Овощи — немытые и нефасованные. Если есть выбор между свежим урожаем и старым — выбираем тот, что дешевле. Курятина, сметана, хлеб — тоже самые недорогие варианты из наличия», — говорится на портале «Индекс борща».
Повышение цена на овощи — обычное дело весной. Запасы на хранилищах заканчиваются, а ограниченное предложение всегда «подогревает» стоимость.
«Сезонный фактор никто не отменял. К тому же выросли расходы на зарплаты. На Кубани сейчас иностранных граждан нельзя привлекать в сельское хозяйство, а местные не соглашаются на низкий доход. Плюс ко всему выросла цена на ГСМ, удобрение — все это складывается в конечную сумму товара», — рассказал «КП»-Кубань" председатель ассоциации фермеров Краснодара Игорь Емелин.
Экономисты дают пессимистичные прогнозы. Даже когда сезон овощей будет в разгаре, особого изменения на ценниках в магазинах ждать не стоит.
«Динамика индекса отражает инфляцию в продовольственных товарах — скачок цен со 176 до 193 по России и со 134 до 143 на Кубани — это серьезный рост, который свидетельствует о том, что инфляция в России не думает снижаться. Особого изменения к осени я, к сожалению, не ожидаю», — отметил краснодарский экономист Роман Иноземцев.
СТОИМОСТЬ ПРОДУКТОВ.
Первый квартал 2024 года Второй квартал 2024 года.
Капуста — 26 рублей Капуста — 40 рублей.
Свекла — 29 рублей Свекла — 48 рублей.
Морковь — 22 рубля Морковь — 31 рубль.
Сметана (300 гр) — 60 рублей Сметана (300 гр) — 66 рублей.
Чеснок — 35 рублей Чеснок — 38 рублей.
Картофель — 20 рублей Картофель — 22 рубля.
Лук — 37,19 рублей Лук — 37 рублей.