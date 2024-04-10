Глава Башкирии пообещал достроить соборную мечеть «Ар-Рахим»

«Мы уже определённое время занимаемся мечетью. Если хотите, то считайте, что это моё первое предвыборное обещание — на следующий срок мечеть построить. Всё это время мы не сидели сложа руки. Мы много времени потратили на исследование: химический и строительный анализы. Что они показали? Есть определённые проблемы, но в целом целостность конструкции сохранена, целостность купола сохранена. Проектно-сметная документация была частично либо разворована, либо утеряна, либо пришла в негодность. Мы восстановили ее в полном объёме, она прошла экспертизу и сейчас у нас есть полностью юридический документ, который позволяет строить этот объект. Сюда уже зашла пока небольшая группа строителей. Отделочные материалы, которые здесь используются — импортные, это греческий камень. В течении месяца-двух первая порция отделочных материалов придёт, и мы начнём более интенсивно выполнять работы по фасадной части. Задача на этот год — завершить всё, что связано с конструкционными проблемами, то есть закупориться.

Придется практически менять все окна, они неустановленных требований и гнилые уже. Источники финансирования определены. Первые деньги уже в понедельник уходят на закупку оборудования, постепенно будем финансировать. По этому году от 700 миллионов до миллиарда рублей мы сюда вложим, посмотрим по мере того, как будем находить эти средства. Строители готовы освоить эти деньги. Говорить о сроках предметно пока не буду — нам сейчас предстоит почистить то, что пришло в негодность, потом сделать фасад. Сами понимаете, здесь вокруг огромная территория и стилобаты, внутренняя отделка», — сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос спецкорра информагентства «Башинформ».