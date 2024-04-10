Глава Башкирии пообещал достроить соборную мечеть «Ар-Рахим»

Напомним, строительство мечети было начато в 2006 году и по 2012 велось разными инвесторами с переменным успехом и большими перерывами.
В 2012 году для продолжения строительства ДУМ РБ обратилось в благотворительный фонд «Урал». Летом 2016 года финансирование было остановлено в связи с возникшим финансово-хозяйственным спором между инвестором и руководством ДУМ РБ.
По данным республиканского управления капитального строительства на конец 2021 года, общий объем финансовых средств, освоенных в рамках строительства соборной мечети, составлял 1,8 млрд рублей.
В сентябре 2023 Глава Башкортостана провел рабочее совещание по вопросам возобновления строительства соборной мечети «Ар-Рахим».
Сегодня в ходе осмотра мечети, заместитель премьер-министра правительства Алан Марзаев доложил Радию Хабирову об итогах комплексного обследования несущих и ограждающих конструкций, а также инженерных сетей мечети.
По его словам, состояние монолитных конструкций признано удовлетворительным. Проведены работы по обследованию центрального купола мечети, произведена замена деревянного покрытия под строительными лесами купола, произведено вскрытие самого купола в 2-х местах. Строителям потребуется восстановить целостность и усилить отдельные элементы металлоконструкции по аналогии с куполами минаретов. На этом же этапе необходимо восстановить работоспособность ливнестоков с кровельных покрытий и также завершить работы по монтажу камня на минаретах. Во 2 квартале 2024 года планируется приступить к поэтапному завершению фасадных работ на соборной мечети «Ар-Рахим».
Алан Марзаев отметил, что уже разработан поэтапный план завершения строительства, определена подрядная организация. Также заключен международный контракт на поставку облицовочных изделий из мрамора месторождения «Тассос» (Греция), по которому изготовлены и готовы к отправке 75% крупногабаритных объёмных изделий. Их поставят в республику в течении одного — двух месяцев.
Глава республики поручил предоставить ему поэтапный план всех строительных работ и обсудить на рабочем совещании проект развития территории квартала вокруг мечети совместно с представителями ДУМ РБ, инвесторами и заинтересованными сторонами.
«Мы уже определённое время занимаемся мечетью. Если хотите, то считайте, что это моё первое предвыборное обещание — на следующий срок мечеть построить. Всё это время мы не сидели сложа руки. Мы много времени потратили на исследование: химический и строительный анализы. Что они показали? Есть определённые проблемы, но в целом целостность конструкции сохранена, целостность купола сохранена. Проектно-сметная документация была частично либо разворована, либо утеряна, либо пришла в негодность. Мы восстановили ее в полном объёме, она прошла экспертизу и сейчас у нас есть полностью юридический документ, который позволяет строить этот объект. Сюда уже зашла пока небольшая группа строителей. Отделочные материалы, которые здесь используются — импортные, это греческий камень. В течении месяца-двух первая порция отделочных материалов придёт, и мы начнём более интенсивно выполнять работы по фасадной части. Задача на этот год — завершить всё, что связано с конструкционными проблемами, то есть закупориться.
Придется практически менять все окна, они неустановленных требований и гнилые уже. Источники финансирования определены. Первые деньги уже в понедельник уходят на закупку оборудования, постепенно будем финансировать. По этому году от 700 миллионов до миллиарда рублей мы сюда вложим, посмотрим по мере того, как будем находить эти средства. Строители готовы освоить эти деньги. Говорить о сроках предметно пока не буду — нам сейчас предстоит почистить то, что пришло в негодность, потом сделать фасад. Сами понимаете, здесь вокруг огромная территория и стилобаты, внутренняя отделка», — сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос спецкорра информагентства «Башинформ».
Глава республики также поделился, что сегодняшний праздник Ураза-байрам он встречает с хорошим настроением.
«Именно в день Уразы-байрама мы выбрали сюда прийти, как бы с благословения Всевышнего эту работу начать. И я считаю, это такой добрый знак. Мы ведь назад никогда не сдаём, если мы берёмся что-то делать, мы это делаем, но решили все-таки с помощью Всевышнего это дело, благую работу начать. Поэтому настроение хорошее».
Ранее Радий Хабиров принял участие в праздничной молитве в честь Ураза-байрам в мечети «Ляля-Тюльпан».