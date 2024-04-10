Прокопчанка, родившая раньше из-за ДТП, пожаловалась Бастрыкину на дороги

Многодетная мать обратилась в комментариях в аккаунте Приемной Председателя, где не согласилась с установлением обстоятельств ненадлежащего содержания дороги по улице Городской. В ноябре прошлого года из-за ям и выбоин на дороге, будучи беременной, женщина и её пятилетний сын попали в дорожно-транспортное происшествие. Заявительница получила многочисленные травмы, повлёкшие причинение ей тяжкого вреда здоровью, а также она родила раньше срока.