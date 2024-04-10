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Василевская вернется в Беларусь 11 апреля

МИНСК, 10 апр — Sputnik. Первая космонавт Беларуси Марина Василевская прибудет в Минск 11 апреля, сообщил журналистам главный ученый секретарь Национальной академии наук (НАН) Василий Гурский.

Источник: Sputnik.by

«Мы все ждем нашу дорогую космонавтку Марину Василевскую. Одиннадцатого числа у нас в аэропорту будем встречать. В том числе и представители Академии наук», — сказал он.

Гурский подчеркнул, что полет Василевской — это результат долгой работы многих людей. По его словам, сейчас состояние здоровья девушки в норме, а восстановление после полета идет в соответствии с программой.

Ранее сообщалось, что Василевская отправилась в полет на Международную космическую станцию (МКС) 23 марта, а вернулась 6 апреля. Командиром ее экипажа и при взлете, и во время приземления был российский космонавт белорусского происхождения Олег Новицкий. В программу пребывания Василевской на МКС входил ряд научных экспериментов.

Василевская, а также ее дублер Анастасия Ленкова, согласно недавно принятому указу президента Беларуси, официально считаются белорусскими космонавтами. Это дает им некоторые льготы и преференции: в том числе право на медицинское обслуживание в Республиканском клиническом медцентре, пенсионное обеспечение, господдержку при строительстве жилья.

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