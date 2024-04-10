Василевская вернется в Беларусь 11 апреля

Ранее сообщалось, что Василевская отправилась в полет на Международную космическую станцию (МКС) 23 марта, а вернулась 6 апреля. Командиром ее экипажа и при взлете, и во время приземления был российский космонавт белорусского происхождения Олег Новицкий. В программу пребывания Василевской на МКС входил ряд научных экспериментов.