Пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный. Видеотрансляция

Изначально старт ракеты был запланирован на 9 апреля, но за две минуты до старта автоматика отменила пуск. Как позднее сообщил журналистам глава Роскосмоса Юрий Борисов, отмена была вызвана сбоем системы наддува бака окислителя центрального блока.