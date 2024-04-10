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Пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный. Видеотрансляция

На космодроме Восточный проходит вторая попытка пуска ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5». Успешный старт станет первым для ракет семейства «Ангара» с этого космодрома и обозначит начало летно-конструкторских испытаний космического ракетного комплекса «Амур», а также летных испытаний разгонного блока «Орион».

Изначально старт ракеты был запланирован на 9 апреля, но за две минуты до старта автоматика отменила пуск. Как позднее сообщил журналистам глава Роскосмоса Юрий Борисов, отмена была вызвана сбоем системы наддува бака окислителя центрального блока.

космос
Роскосмос