Вице-мэр Омска Евгений Фомин прокомментировал заплыв на сап-бордах на Левобережье

«Это берёзовый околок, рядом с дворовой территорией. По сути такой лесок. Наверное, захотелось им разнообразить свою жизнь. Глава Кировского округа Александр Наседкин выезжал на территорию, проверял. Там подъездные пути и тротуары были сухие, спокойно можно было и пройти, и проехать. Можно было откачивать этот лесок, но тогда другие участки, где действительно нужна была помощь, остались бы без внимания», — прокомментировал видео Евгений Фомин.