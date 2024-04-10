Вице-мэр Омска Евгений Фомин прокомментировал заплыв на сап-бордах на Левобережье

Первый заместитель мэра Омска, директор департамента городского хозяйства Евгений Фомин в эфире ЦУР Омской области рассказал о прохождении паводка в городе. По его словам, все службы работают в штатном режиме. Во время эфира вице-мэра попросили прокомментировать заплыв омичей на сап-бордах во дворе дома на улице Комарова 21/2.
Напомним, перфоманс жители Левобережья устроили в последний день марта. В большой луже катались несколько сап-бордов и один рафт. По мнению Евгения Фомина, местные жители просто решили таким образом развлечься. Откачивать воду с этого места в мэрии посчитали нецелесообразным.
«Это берёзовый околок, рядом с дворовой территорией. По сути такой лесок. Наверное, захотелось им разнообразить свою жизнь. Глава Кировского округа Александр Наседкин выезжал на территорию, проверял. Там подъездные пути и тротуары были сухие, спокойно можно было и пройти, и проехать. Можно было откачивать этот лесок, но тогда другие участки, где действительно нужна была помощь, остались бы без внимания», — прокомментировал видео Евгений Фомин.