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Восточный обход Краснодара встал в многокилометровой пробке

На Восточном обходе Краснодара продолжаются пробки, простирающиеся на многие километры.

Утром в среду, 10 апреля, длина затора превысила 5 километров, а чтобы преодолеть его, водителям требуется не менее получаса. Ремонтные работы на данном участке в самом разгаре и, по мнению местных жителей, именно они являются главной причиной пробок. Особенно затруднен проезд в районе поселка Знаменский, на подъезде к пересечению Восточного обхода с улицей Светлой. Ранее «Новая Кубань» сообщала, что ремонтные работы на Восточной обходе Краснодара продляться до майских праздников.

Напомним, ограничения на данном участке дороги ввели 21 марта.