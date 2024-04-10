В Петербурге вводят штрафы за парковку на спецмаркировке

В Петербурге будут штрафовать за парковку автомобилей на спецмаркировке во дворах, которая нужна для разметки пешеходных зон, пожарных гидрантов и мусорных контейнеров. Соответствующий законопроект Заксобрание 10 апреля приняло в первом чтении, передает корреспондент «Фонтанки».



Закон об административных правонарушениях будет дополнен статьей 32.2, она установит штраф за нарушение правил благоустройства, а именно запрета на размещение транспортных средств на эксплуатационной маркировке.



Гражданам грозит штраф в размере 3−5 тысяч рублей, должностным лицам — 5−40 тысяч рублей, юрлицам — 150−500 тысяч рублей.



«Первая задача — это помочь муниципалам регламентировать внутреннее дворовое пространство для того, чтобы обеспечить доступ службам, МЧС, скорой помощи. Вы все знаете, что есть многочисленные случаи, когда оттаскивают во время пожара машины, а муниципалы говорят, что никаких средств нет для того, чтобы на внутриквартальном пространстве люди не парковались», — рассказал соавтор инициативы Алексей Цивилев.



Вторая задача инициативы — уточнение действия статьи 32.1, по которой штрафуют за перегораживание выхода из парадной, с детской площадки, доступа к контейнерной площадке. «По факту бывают двоякие ситуации, когда человек не понимает, что на самом деле он перегораживает, а система его штрафует. По официальной статистике ГАТИ, только за прошлый год было 39 889 штрафов. И люди должны понимать, за что они ответственны <…> Нужно объяснять, что он встал непосредственно не в том месте», — сказал соавтор законопроекта, единоросс Алексей Цивилев.



Депутаты отметили, что в зимнее время разметку может быть просто не видно из-за снежного покрова, и предложили в таких случаях не штрафовать людей.



Депутат от фракции «Справедливая Россия — За правду!» Андрей Алескеров высказал мнение, что фракция согласна: поднят серьезный вопрос. Однако есть ряд замечаний — кроме снежного покрова, за которым не видно разметки, управляющие компании и муниципалы должны провести разъяснительную работу с жильцами, чтобы все знали, за что они могут быть оштрафованы. Фракция предложила на первый раз наказывать граждан за нарушение предупреждением. Депутат добавил, что в таком виде инициативу поддержать не может.