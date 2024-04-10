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Мусульмане Ростовской области отмечают Ураза-байрам: фоторепортаж

В 2024 году главный праздник мусульман, Ураза-байрам, выпал на 10 апреля. Окончание 30-дневного постав в священный месяц Рамадан называют еще «Праздником разговения».

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День начинается с большого богослужения. В Ростове оно проходило в соборной мечети.

Уже в 7.00 сотни верующих собрались у ней, чтобы совершить праздничную традиционную молитву. Продлилась она около получаса, после чего мусульмане поздравляли друг друга с праздником. За порядок следили сотрудники правоохранительных органов.

Согласно традиции в день Ураза-байрам, трапезу и веселье следует разделять с родственниками, друзьями, соседями, а главное — проявлять милосердие, помочь голодным и обездоленным. Традиция празднования дня разговения ведет свое начало с середины 7-го века нашей эры, когда ислам сформировался как религия.

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