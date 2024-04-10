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Целая деревня в Омской области осталась без воды

ОМСК, 10 апреля, ФедералПресс. Жители села Куломзино по причине износа водопроводных сетей регулярно остаются без воды. Прокуратура уже внесла представление в МУП «Коммунальник». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Длительное непринятие мер по ремонту водопроводных сетей нарушают права жителей села и создают угрозу возникновения ЧС техногенного характера, что не позволяет улучшить качество предоставляемых коммунальных услуг», — уточнили в прокуратуре.

Известно, что с 27 февраля по 4 марта жителям села Куломзино подавалась вода с перебоями. В итоге пока рабочие ремонтировали изношенные водопроводные сети, жители деревни пользовались лишь одной водопроводной колонкой.

В ходе проверки, проведенной прокуратурой, вскрылись нарушения в работе предприятия. Руководству было вынесено представление, которое сейчас находится на рассмотрении, информирует «Город55».

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что делать при сильном паводке и как защититься.

Прокуратура