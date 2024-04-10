«Кольцевые» антирекорды. На КАД Петербурга замечен автомобиль на скорости 271 км/ч

«Кольцевая автодорога, которая берет на себя львиную долю машин из Ленобласти, за прошлый год пережила 252 аварии с 309 пострадавшими. При этом наиболее тяжелые случаи — когда после аварии участники процесса остаются на проезжей части и провоцируют другое ДТП», — сказано в сообщении.