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«Кольцевые» антирекорды. На КАД Петербурга замечен автомобиль на скорости 271 км/ч

На КАД Петербурга замечен автомобиль на скорости 271 км/ч.

Статистику аварийности на КАД Петербурга опубликовал 9 апреля комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области.

«Кольцевая автодорога, которая берет на себя львиную долю машин из Ленобласти, за прошлый год пережила 252 аварии с 309 пострадавшими. При этом наиболее тяжелые случаи — когда после аварии участники процесса остаются на проезжей части и провоцируют другое ДТП», — сказано в сообщении.

Напомним, наезд на стоящее транспортное средство — действительно типичный сценарий ДТП на скоростной трассе. На КАД в остановившуюся машину, по статистике, врезаются через 5−8 минут.

Также составлен своеобразный «антирейтинг» нарушителей — в первую очередь, скоростного режима. В тг-канале Dorogi_lo опубликованы фото двух рекордсменов. К сожалению, номера автомобилей закрыты, поэтому «достижения» остались анонимными.

Но показатели впечатляют — на первом месте гонщик, разогнавший свое авто на КАД до 271 км/ч. На его фоне обладатель второго места с результатом в 236 км/ч кажется уже почти нормальным.

По данным комитета, основные причины ДТП на КАД — превышение скорости, игнорирование предупреждений на табло и попытки вклиниваться сбоку при сужениях проезда.

ГИБДД