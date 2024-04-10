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В Казани благодаря нацпроекту к сентябрю «поумнеет» улица Серова

Речь идет о внедрении интеллектуальных транспортных систем.

Источник: Комсомольская правда

В ходе реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» к 1 сентября в Казани «поумнеет» улица Серова. Речь идет об участке около мечети «Ярдэм» и дома № 12. Там внедрят интеллектуальную транспортную систему.

Это контроллер, камера и два пункта, которые учитывают интенсивности автомобильного движения. Благодаря системе светофоры в режиме реального времени будут подстраиваться под обстановку на дороге. Она будет адаптироваться и синхронизировать движение так, чтобы не было заторов и пробок. Благодаря внедрению интеллектуальной системы также должна повысится и безопасность на указанных участках, сообщает пресс-служба Минтранса Татарстана.

технологии