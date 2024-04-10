«Всевышний благословил наших воинов». Бойцы из Башкирии отправились в зону СВО

Как и их предки в годы воинской славы России башкирские воины выполнят поставленные задачи специальной военной операции и вернутся домой с Победой. С такими словами сегодня, 10 апреля, большая группа бойцов после краткосрочного отпуска отправилась из Уфы на передовую.
Мужчин на площади перед «Уфа-Ареной» провожали их жёны, матери, сыновья и дочери, друзья и коллеги. С напутственными словами к военнослужащим обратились вице-премьер правительства Башкирии Ирек Сагитов, начальник отделения по военно-патриотической работе Военного комиссариата республики подполковник запаса Альберт Гильманов и заместитель главы администрации Советского района Уфы Артур Алибаков.
С раннего утра погода как по заказу радовала людей теплом и ярким солнцем. «Сам Аллах в священный Ураза-Байрам благословляет наших мужчин и дарит нашим воинам свою священную благодать. Мне сегодня не грустно и нет печали в моём сердце. Я с гордостью провожаю сына на Донбасс и верю, что уже скоро, в такой же солнечный день он вернётся и скажет: “Мама, я дома, мы победили врага”. Ну, а пока — в добрый час и берегите себя», — сказала мать молодого воина Ракия-апа.
Военнослужащих в зону СВО по поручению Главы Башкирии Радия Хабирова доставляют комфортабельные автобусы. До построения мужчины наполняют их багажные отсеки баулами, тюками и коробками с посылками для бойцов, которые ждут своих товарищей на передовой.
«Положила мужу тёплые носки и свитер. Их я связала сама. Может быть домашняя одежда и не совсем соответствуют мужской военной “моде”, но зато согреет прохладными вечерами. Муж по телефону рассказывал, что у них там уже давно тепло и зелень начинает преобладать на полях, деревьях. Но всё пусть у него будет частичка домашнего уюта. Жду любимого. Скоро и он приедет в отпуск», — говорит молодая женщина Алина.
«Рустам, “переобуй” мой ниссан. Я сам не успел, был занят другими домашними делами. Найди время, пожалуйста, а то моя не справится. Ключи от гаража знаешь где лежат, там же и летнюю резину найдёшь», — говорит один из бойцов в группе мужчин.
«Не переживай и не беспокойся. Сделаю. Лучше думай о свой безопасности, будь осторожен и береги себя», — слышим в ответ.
Не только они, но и другие мужчины в беседе друг с другом разговаривают о хозяйстве, предстоящих весенних хлопотах. Оно и понятно, о фронте всё было сказано в первые дни отдыха. Но так уж устроен житель Башкирии, да и других российских регионов — вскопать огород, посадить картофель, обрезать плодовые деревья, подправить теплицу, дать домашней живности пощипать свежую траву.
«У меня дома всё хорошо. Жена знает, как я люблю порядок и поэтому при каждом звонке рассказывала, как обстоят дела. Но должен признаться, что спецоперация в корне меняет образ мышления. Мне теперь торчащая в стене сарая шляпка гвоздя или свалившаяся со штабеля доска уже не имеют значения. Гораздо важнее жизнь, здоровье, близкие. В боях потерял несколько товарищей, некоторые получили ранения. В пять утра позавтракали, ополоснули лица. Быстро, но внимательно собрались: подтянули стропы разгрузки, проверили ещё раз магазины в подсумках, аптечки. Помолились. И вперёд — на боевой выход. Через сутки, а то и больше, возвращаемся. Но я на своих ногах, а товарищ на носилках, но слава богу, что живой. Отправили его сразу в госпиталь. Так оно вот у нас, а вы говорите — огороды да картоха», — поделился мыслями боец, представившийся Алексеем.
«Согласен с Айратом, многое изменилось. В голове другое отношение к жизни, устоявшимся в быту нормам, появляются новые приоритеты. Взять, например, такую простейшую жизненную ситуацию, как покупка обуви. Мог ли я себе представить ещё пару лет назад, что буду, во-первых, стоять в строю и, во-вторых, в ботинках за 20 тысяч рублей? Оказывается, судьба может и не такие повороты преподнести, но, главное, в них вписаться. Так вот, насчёт обуви. Всё возможно. И республика, и минобороны нам платит очень хорошие деньги. Мы абсолютно спокойны за наших родных. И спасибо нашим жёнам, которые терпеливо ждут нас, не забывают про домашнее хозяйство, растят наших детей. Республика, районная администрация поддерживает наши семьи. Так что, Айрат, будут поля вспаханы. Ещё, глядишь, на уборку урожая успеешь», — смеётся Ришат.
«Вы будете удивлены, а я в СВО научился копать. И не в огородах, а в окопах, — улыбается другой боец. — Нет, ну правда. Работал менеджером, условия города, дачи у нас нет и не было. Когда и что копать? А в спецоперации — есть приказ и его надо выполнять. Хорошо, что рядом со мной служат мои новые друзья — сельчане. Они и лопату держать научили, и молоток, и топор. Знаю, как правильно стыковать доски, чтобы крыша блиндажа не развалилась. Понимаю, как ровнять стены траншей, чтобы она не осыпалась. Помню, как отцы моих одноклассников говорили: “Вас армия научит жизни”. Ну насчёт срочной службы не знаю, не служил, а вот спецоперация действительно стала настоящей школой жизни».
Не только они, но и другие мужчины в беседе друг с другом разговаривают о хозяйстве, предстоящих весенних хлопотах. Оно и понятно, о фронте всё было сказано в первые дни отдыха. Но так уж устроен житель Башкирии, да и других российских регионов — вскопать огород, посадить картофель, обрезать плодовые деревья, подправить теплицу, дать домашней живности пощипать свежую траву.
«У меня дома всё хорошо. Жена знает, как я люблю порядок и поэтому при каждом звонке рассказывала, как обстоят дела. Но должен признаться, что спецоперация в корне меняет образ мышления. Мне теперь торчащая в стене сарая шляпка гвоздя или свалившаяся со штабеля доска уже не имеют значения. Гораздо важнее жизнь, здоровье, близкие. В боях потерял несколько товарищей, некоторые получили ранения. В пять утра позавтракали, ополоснули лица. Быстро, но внимательно собрались: подтянули стропы разгрузки, проверили ещё раз магазины в подсумках, аптечки. Помолились. И вперёд — на боевой выход. Через сутки, а то и больше, возвращаемся. Но я на своих ногах, а товарищ на носилках, но слава богу, что живой. Отправили его сразу в госпиталь. Так оно вот у нас, а вы говорите — огороды да картоха», — поделился мыслями боец, представившийся Алексеем.
«Согласен с Айратом, многое изменилось. В голове другое отношение к жизни, устоявшимся в быту нормам, появляются новые приоритеты. Взять, например, такую простейшую жизненную ситуацию, как покупка обуви. Мог ли я себе представить ещё пару лет назад, что буду, во-первых, стоять в строю и, во-вторых, в ботинках за 20 тысяч рублей? Оказывается, судьба может и не такие повороты преподнести, но, главное, в них вписаться. Так вот, насчёт обуви. Всё возможно. И республика, и минобороны нам платит очень хорошие деньги. Мы абсолютно спокойны за наших родных. И спасибо нашим жёнам, которые терпеливо ждут нас, не забывают про домашнее хозяйство, растят наших детей. Республика, районная администрация поддерживает наши семьи. Так что, Айрат, будут поля вспаханы. Ещё, глядишь, на уборку урожая успеешь», — смеётся Ришат.
«Вы будете удивлены, а я в СВО научился копать. И не в огородах, а в окопах, — улыбается другой боец. — Нет, ну правда. Работал менеджером, условия города, дачи у нас нет и не было. Когда и что копать? А в спецоперации — есть приказ и его надо выполнять. Хорошо, что рядом со мной служат мои новые друзья — сельчане. Они и лопату держать научили, и молоток, и топор. Знаю, как правильно стыковать доски, чтобы крыша блиндажа не развалилась. Понимаю, как ровнять стены траншей, чтобы она не осыпалась. Помню, как отцы моих одноклассников говорили: “Вас армия научит жизни”. Ну насчёт срочной службы не знаю, не служил, а вот спецоперация действительно стала настоящей школой жизни».
За такими неспешными, спокойными разговорами, прерываемые задорным мужским смехом подошло время построения. Ирек Сагитов в обращении к бойцам передал привет от Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова. Вице-премьер отметил, что башкирские воины проявили в боях безграничное мужество, отвагу и самоотверженность и продолжают показывать любовь к Отчизне.
«Как и 80 лет назад вы повторяете путь легендарного башкирского комдива Минигали Шаймуратова и его отважных конников, защищавших Луганщину и Донбасс от фашизма. Вы тоже стали частью истории великой страны. С честью несите звание башкирского воина. Спасибо вам за службу. Много писем получаем от вашего командования в адрес руководства республики, в которых говорится о вашем мужестве и героизме. Мы видим, как вы получаете государственные награды. Гордимся вами. Знайте, мы продолжим помогать вам и вашим семьям. Гуманитарная помощь будет направляться, а ваши родные получат поддержку. Возвращайтесь живыми, здоровыми и невредимыми. Счастливого пути», — сказал Ирек Сагитов.
Самым трогательным моментом проводов стало исполнение юным певцом Алишером Хамитовым песни «Встанем». Призёр и лауреат международных, всероссийских и республиканских конкурсов вокалистов, солист вокальной студии «Бэхет» уфимской детской филармонии донёс слова поэта и композитора Ярослав Дронова до самых сердец солдат и офицеров.
Вся площадь затихла, когда над ней зазвучали слова:
"Встанем —.
Пока ещё с вами мы живы и правда за нами!
Там сверху на нас кто-то смотрит родными глазами:
Они улыбались, как дети, и в небо шагали.
Встанем — И ближе к ним станем…
Встанем —.
Пока с нами рядом Господь и истина с нами,
Мы скажем спасибо за то, что победу нам дали!
За тех, кто нашёл своё небо и больше не с нами!
Встанем —.
И песню затянем,
Встанем — И бьётся сильнее в груди наша вечная память, меж нами,
Встанем — Герои России останутся в наших сердцах!".
До посадки в автобусы оставалось ещё минут десять, когда среди взрослого гомона прозвучал другой детский голос:
«Этий, скорее приезжай. Ты мне этим летом обещал научит забрасывать спиннинг. Поедем на Сакмару. Ты обещал мне, папа», — сказал семилетний мальчик своему отцу.
«Раз обещал, будет и удочка, и рыбалка. Только папе надо дело завершить. Как только я с товарищами его закончу, мы обязательно с тобой и сестрёнкой поедем на берег», — говорит мужчина с улыбкой на губах, но серьёзными глазами.
Напомним, в Башкирии, желающие подписать контракт с министерством обороны России могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218−19−19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248−29−31.
Кроме того, все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащих и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Напомним, в октябре прошлого года Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о дополнительных мерах поддержки участников спецоперации. Согласно указу, мобилизованные, заключившие контракт с минобороны после 10 ноября 2023 года, получат дополнительную выплату 100 тыс. рублей. Также с октября 2023 года минимальный оклад бойцов вырос до 210 тысяч рублей. Кроме того, контрактники могут рассчитывать на единоразовую выплату от минобороны России в размере 195 тысяч рублей, а меценаты Уфы и ряда других городов республики выплачивают единовременно 100 тыс. рублей. Таким образом, воины-контрактники получат единовременную выплату более 400 тыс. рублей.