«Всевышний благословил наших воинов». Бойцы из Башкирии отправились в зону СВО

«У меня дома всё хорошо. Жена знает, как я люблю порядок и поэтому при каждом звонке рассказывала, как обстоят дела. Но должен признаться, что спецоперация в корне меняет образ мышления. Мне теперь торчащая в стене сарая шляпка гвоздя или свалившаяся со штабеля доска уже не имеют значения. Гораздо важнее жизнь, здоровье, близкие. В боях потерял несколько товарищей, некоторые получили ранения. В пять утра позавтракали, ополоснули лица. Быстро, но внимательно собрались: подтянули стропы разгрузки, проверили ещё раз магазины в подсумках, аптечки. Помолились. И вперёд — на боевой выход. Через сутки, а то и больше, возвращаемся. Но я на своих ногах, а товарищ на носилках, но слава богу, что живой. Отправили его сразу в госпиталь. Так оно вот у нас, а вы говорите — огороды да картоха», — поделился мыслями боец, представившийся Алексеем.