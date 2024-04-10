Самая массовая свадьба пройдет в Москве 12 мая

«Мы приглашаем московских молодоженов принять участие в самой массовой свадьбе на территории ВДНХ и заключить брак в окружении современных достижений нашей страны», — отметила она.
Заммэра добавила, что мероприятие пройдет на международной выставке-форуме «Россия» в рамках Всероссийского свадебного фестиваля. В этот день планируется одновременно зарегистрировать союз максимального количества пар.
Ракова подчеркнула, что на выставке уже зарегистрировали свыше 50 новых семей. Для участия гражданам нужно лично подать заявление в любой дворец бракосочетания города и оплатить госпошлину.
Ранее начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева рассказала, что учреждения приняли свыше 1 100 заявлений о заключении брачного союза 24 апреля 2024 года. Такой популярностью дата пользуется из-за сочетания двоек и четверок. В частности, 24 февраля 2024 года так поступили 800 пар, а на 20 апреля запланировано еще свыше 650 церемоний.