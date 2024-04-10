Второй запуск омской ракеты «Ангара-А5» тоже отменили

На космодроме Восточный снова отменили запуск ракеты-носителя тяжёлого класса «Ангара-А5». Пуск планировался на 15:00 по омскому времени и транслировался в прямом эфире. Напомним, аналогичная ситуация произошла и вчера, 9 апреля. Старт отменили за две минуты из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока.