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Второй запуск омской ракеты «Ангара-А5» тоже отменили

Причины пока неизвестны.

Источник: Om1.ru

На космодроме Восточный снова отменили запуск ракеты-носителя тяжёлого класса «Ангара-А5». Пуск планировался на 15:00 по омскому времени и транслировался в прямом эфире. Напомним, аналогичная ситуация произошла и вчера, 9 апреля. Старт отменили за две минуты из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока.

«Выдана команда отмены пуска. Руководителям работ подготовиться к стоянке на 24 часа», — сообщили во время сегодняшней трансляции.

Причиной повторной отмены стал сбой в системе контроля запуска двигателя. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. По его словам, это рядовое явление.

Запустить «Ангару» предварительно планируют завтра, 11 апреля.

космос