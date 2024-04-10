Беларусь разрабатывает кисломолочный продукт на основе экспериментов Василевской

Разработкой нового кисломолочного продукта для космонавтов занимаются ученые Института мясомолочной промышленности Минска. Предполагается, что в космический полет космонавты будут брать не уже готовый продукт, а основу для его изготовления и закваску, чтобы приготовить самостоятельно продукт в невесомости.