Беларусь разрабатывает кисломолочный продукт на основе экспериментов Василевской

Белорусские ученые создают кисломолочный продукт для космоса, сообщает Sputnik Беларусь.
Разработкой нового кисломолочного продукта для космонавтов занимаются ученые Института мясомолочной промышленности Минска. Предполагается, что в космический полет космонавты будут брать не уже готовый продукт, а основу для его изготовления и закваску, чтобы приготовить самостоятельно продукт в невесомости.
Изначально специалистами были проведены многостадийные исследования по созданию комбинации заквасочных культур. Затем были определены оптимальные питательные среды для развития штаммов и их комбинации в условиях космического эксперимента.
Эксперимент проводится совместно с Институтом медико-биологических проблем Российской академии наук, а также ракетно-космической корпорацией «Энергия» и научно-производственным предприятием «БиоТехСис». Совместно с этими структурами белорусский институт проводил предполетную проверку необходимой аппаратуры.
Технику доставили на МКС и ее использовала в экспериментах на орбите белорусский космонавт Марина Василевская. Сейчас аппаратура вернулась в Минск, и ученые изучают полученные образцы микрофлоры.