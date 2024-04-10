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Беларусь разрабатывает кисломолочный продукт на основе экспериментов Василевской

Кисломолочный продукт для космоса создают в Беларуси на основе экспериментов Василевской.

Источник: Комсомольская правда

Белорусские ученые создают кисломолочный продукт для космоса, сообщает Sputnik Беларусь.

Разработкой нового кисломолочного продукта для космонавтов занимаются ученые Института мясомолочной промышленности Минска. Предполагается, что в космический полет космонавты будут брать не уже готовый продукт, а основу для его изготовления и закваску, чтобы приготовить самостоятельно продукт в невесомости.

Изначально специалистами были проведены многостадийные исследования по созданию комбинации заквасочных культур. Затем были определены оптимальные питательные среды для развития штаммов и их комбинации в условиях космического эксперимента.

Эксперимент проводится совместно с Институтом медико-биологических проблем Российской академии наук, а также ракетно-космической корпорацией «Энергия» и научно-производственным предприятием «БиоТехСис». Совместно с этими структурами белорусский институт проводил предполетную проверку необходимой аппаратуры.

Технику доставили на МКС и ее использовала в экспериментах на орбите белорусский космонавт Марина Василевская. Сейчас аппаратура вернулась в Минск, и ученые изучают полученные образцы микрофлоры.

космос
наука