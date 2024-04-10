Нижегородцы жалуются на выпадение волос после COVID-19

Нижегородцы жалуются на выпадение волос после перенесённого COVID-19. До сих пор к врачам с этой проблемой обращаются пациенты, переболевшие три года назад, пишет телеграм-канал «Бокал прессека».
— Еще в разгар пандемии множество исследований доказали влияние ковида не только на реактивное выпадение волос, но и андрогенную алопецию, особенно если есть предрасположенность к ней, — говорится в сообщении.
Проблема наблюдается даже у тех, кто до ковида не знал, что такое проблемы с волосами. А в случае наличия облысения болезнь только усугубила проблему. Чтобы побороть этот недуг, специалисты советуют как можно скорее обратиться к трихологу.
Ранее мы писали о том, что нижегородка едва не лишилась волос из-за безглютеновой диеты.