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Нижегородцы жалуются на выпадение волос после COVID-19

К врачам до сих пор обращаются с этой проблемой даже те, кто переболели три года назад.

Источник: Комсомольская правда

Нижегородцы жалуются на выпадение волос после перенесённого COVID-19. До сих пор к врачам с этой проблемой обращаются пациенты, переболевшие три года назад, пишет телеграм-канал «Бокал прессека».

— Еще в разгар пандемии множество исследований доказали влияние ковида не только на реактивное выпадение волос, но и андрогенную алопецию, особенно если есть предрасположенность к ней, — говорится в сообщении.

Проблема наблюдается даже у тех, кто до ковида не знал, что такое проблемы с волосами. А в случае наличия облысения болезнь только усугубила проблему. Чтобы побороть этот недуг, специалисты советуют как можно скорее обратиться к трихологу.

Ранее мы писали о том, что нижегородка едва не лишилась волос из-за безглютеновой диеты.

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