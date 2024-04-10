Карты «Омка» можно будет использовать на областных маршрутах

Кроме этого, на 2024 год запланированы ещё несколько серьёзных изменений: мобильное приложение для обслуживания транспортных карт планируют запустить не только на Андроиде, но и на iOS, сайт «Омки» будет серьёзно обновлён, а правило, по которому неиспользованные поездки на льготных картах обнуляются в конце месяца, могут изменить.