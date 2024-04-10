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Карты «Омка» можно будет использовать на областных маршрутах

Мэрия планирует серьёзно расширить функционал городских проездных.

Источник: Om1.ru

Омские власти совместно с областным минтрансом разрабатывают проект, который позволит перевозчикам на межмуниципальных маршрутах принимать карту «Омка». Об этом говорится в отчёте, который мэрия предоставила Горсовету.

Кроме этого, на 2024 год запланированы ещё несколько серьёзных изменений: мобильное приложение для обслуживания транспортных карт планируют запустить не только на Андроиде, но и на iOS, сайт «Омки» будет серьёзно обновлён, а правило, по которому неиспользованные поездки на льготных картах обнуляются в конце месяца, могут изменить.