Нижегородцы обсуждают запах плесени и заброшенных домов в метро

Пассажиры метро могут отличить подземку в Нижнем Новгороде от питерской и московской по запаху, сообщают в Telegram-канале «МетроНН».
Специалисты уверяют, что метро во всех городах пахнет одинаково — креозотом, который наносят на деревянные шпалы от гниения.
Тем не менее, фанаты подземок способны по запах различать подземки в Нижнем Новгороде, Москве и Санкт-Петербурге. Особенным ароматом среди них отличается нижегородское метро. Оно пахнет, как заброшенные, очень старые дома и чердаки с плесенью.
Такой аромат поклонники метрополитена называют приятным и связывают с близостью к воде.
В комментариях не все нижегородцы согласились с таким описанием ароматов местной подземки.
«Раньше метро действительно пахло специфическим “прохладно-электрическим” запахом. А сейчас — ничем, обычное метро», — высказался местный житель.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что «деловой ландшафт» разработают вокруг новых станций метро в Нижнем Новгороде.