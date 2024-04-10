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Нижегородцы обсуждают запах плесени и заброшенных домов в метро

Специалисты уверяют, что метро во всех городах пахнет одинаково.

Источник: Нижегородская правда

Пассажиры метро могут отличить подземку в Нижнем Новгороде от питерской и московской по запаху, сообщают в Telegram-канале «МетроНН».

Специалисты уверяют, что метро во всех городах пахнет одинаково — креозотом, который наносят на деревянные шпалы от гниения.

Тем не менее, фанаты подземок способны по запах различать подземки в Нижнем Новгороде, Москве и Санкт-Петербурге. Особенным ароматом среди них отличается нижегородское метро. Оно пахнет, как заброшенные, очень старые дома и чердаки с плесенью.

Такой аромат поклонники метрополитена называют приятным и связывают с близостью к воде.

В комментариях не все нижегородцы согласились с таким описанием ароматов местной подземки.

«Раньше метро действительно пахло специфическим “прохладно-электрическим” запахом. А сейчас — ничем, обычное метро», — высказался местный житель.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что «деловой ландшафт» разработают вокруг новых станций метро в Нижнем Новгороде.

метро