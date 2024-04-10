Нижегородцы обсуждают запах плесени и заброшенных домов в метро

Тем не менее, фанаты подземок способны по запах различать подземки в Нижнем Новгороде, Москве и Санкт-Петербурге. Особенным ароматом среди них отличается нижегородское метро. Оно пахнет, как заброшенные, очень старые дома и чердаки с плесенью.