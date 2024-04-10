Рабочее движение по Витебской развязке откроют в 2024 году

Широтная магистраль скоростного движения (ШМСД) считается чуть ли не одним из важных транспортных проектов России. Строительство платной трассы идет полным ходом, и первый его этап — Витебская развязка — почти завершен. А в скором времени по ней уже можно будет проехать. Об этом рассказал директор «Дирекции транспортного строительства» Евгений Варов в ходе пресс-конференции в ТАСС.
— Пуск рабочего движения по Витебской развязке планируется в этом году. Люди смогут миновать с помощью нее пробки, — отметил он.
Добавим, что президент России Владимир Путин поручил оптимизировать проектные решения по строительству ШМСД, чтобы последующие этапы, касающиеся участков от Витебского проспекта до Союзного, от Союзного до улицы Коммуны, от Коммуны до КАД, завершились не позже 2030 года. Как сообщил Варов, концессионное соглашение для данных работ планируют заключить в третьем-четвертом квартале текущего года.