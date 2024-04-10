Рабочее движение по Витебской развязке откроют в 2024 году

Широтная магистраль скоростного движения (ШМСД) считается чуть ли не одним из важных транспортных проектов России. Строительство платной трассы идет полным ходом, и первый его этап — Витебская развязка — почти завершен. А в скором времени по ней уже можно будет проехать. Об этом рассказал директор «Дирекции транспортного строительства» Евгений Варов в ходе пресс-конференции в ТАСС.