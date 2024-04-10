Три района Челябинска 11 апреля останутся без горячей воды и тепла

Испытания тепловых сетей на максимальную температуру запланированы в Челябинске 11 апреля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Ранее сообщалось, что они являются обязательными и проводятся раз в пять лет в конце отопительного периода.
«Испытания на максимальную температуру теплоносителя проводятся для того, чтобы проверить готовность тепловых сетей и оборудования к работе в условиях низких температур наружного воздуха», — говорят специалисты.
В четверг, 11 апреля, с 6.00 до 20.00 они затронут магистральные и распределительные тепловые сети в контуре теплоснабжения ТЭЦ-4. Это Курчатовский, Калининский и Центральный районы.
Следующие два этапа пройдут 16 апреля, коснутся Тракторозаводского, Советского, Центрального и Ленинского районов, и 18 апреля — Калининского и Курчатовского.
«На период испытаний будет временно отключено горячее водоснабжение в жилых домах, не оснащенных автоматическими регуляторами температуры. Кроме того, в дни испытаний будет прекращено теплоснабжение школ, детских дошкольных учреждений, учреждений здравоохранения, попадающих в контур испытаний», — говорят в АО «УСТЭК-Челябинск».