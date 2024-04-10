Три района Челябинска 11 апреля останутся без горячей воды и тепла

«На период испытаний будет временно отключено горячее водоснабжение в жилых домах, не оснащенных автоматическими регуляторами температуры. Кроме того, в дни испытаний будет прекращено теплоснабжение школ, детских дошкольных учреждений, учреждений здравоохранения, попадающих в контур испытаний», — говорят в АО «УСТЭК-Челябинск».