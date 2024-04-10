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Сюрвейер и детейлер: жителям Петербурга рассказали о самых необычных вакансиях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 апреля, ФедералПресс. Работодатели в Северной столице размещают множество вакансий. Эксперты выбрали самые интересные и привлекающие внимание предложения о работе.

«Инспектор по зерновым культурам (сюрвейер), от 60 000 ₽ на руки», — говорится в сообщении hh.ru.

Специалист по бронированию авиабилетов сможет получать около 90 тыс. рублей. Детейлер сможет заработать до 120 тыс. рублей. Стоит отметить, что детейлер занимается работами по уходу за автомобилями.

Издание «Петроград» уточняет, что желающие попробовать интересную работу могут стать испытателями двигателей, специалистами по разбору архивных документов и пивоварами.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что средней зарплаты петербуржца не хватит на погашение ипотеки.

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