Власти запланировали на 2025 год внутренний ремонт кирхи королевы Луизы

В 2025 году кирху королевы Луизы в Калининграде планируют закрыть на ремонт. Там будут приводить в порядок внутренние помещения, сообщил в своем телеграм-канале региональный министр культуры Андрей Ермак.
«Сделаем ещё в этом году подсветку здания… и можно будет начинать внутренний ремонт всех помещений, включая выход на смотровую площадку. Но это уже в следующем году», — написал министр.
Ранее был отремонтирован фасад кирхи королевы Луизы (в ней располагается Областной театр кукол), облик здания приблизили к историческому. Работы начались в прошлом году и обошлись в 32 млн рублей.