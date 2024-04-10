В Новосибирске назвали сроки окончания отопительного сезона.

— Согласно нормативным документам, отопительный сезон может быть завершен по решению главы муниципалитета. Решение принимается с учетом среднесуточной температуры наружного воздуха: если в течение пяти дней подряд она выше 8 градусов. Из практики, подобные погодные условия складываются в конце первой декады мая, крайне редко — в конце апреля — начале мая, — пояснил заместитель главного инженера по режимам Новосибирской теплосетевой компании Роман Корниенко.