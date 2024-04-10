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В Новосибирске назвали сроки окончания отопительного сезона

В Новосибирске назвали сроки окончания отопительного сезона.

Источник: Прецедент

Энергетики сообщили, что тепло пока продолжит поступать в дома, так как в ближайшую декаду ожидается прохладная погода. Теперь они ждут прогноз погоды на последнюю декаду месяца.

— Согласно нормативным документам, отопительный сезон может быть завершен по решению главы муниципалитета. Решение принимается с учетом среднесуточной температуры наружного воздуха: если в течение пяти дней подряд она выше 8 градусов. Из практики, подобные погодные условия складываются в конце первой декады мая, крайне редко — в конце апреля — начале мая, — пояснил заместитель главного инженера по режимам Новосибирской теплосетевой компании Роман Корниенко.

Максим ЩЕГОЛЬКОВ.

ЖКХ