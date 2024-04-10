Брусчатку на Дворцовой площади обновят из-за туристов

Туристы регулярно увозят с собой брусчатку с Дворцовой площади в качестве сувенира. Так, только за половину 2016 года забрали свыше 20 «квадратов» или 2 тысяч кусков покрытия. Однако на самом деле камни не имеют никакой исторической ценности, поскольку появились на площади только в 1977 году.