С 17 апреля в Волгоградской области ограничат посещение лесов

В Волгоградской области с 17 апреля специалисты начнут обрабатывать леса от вредителей. Облкомприроды уже утвердил график. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе профильного комитета, общая площадь лесных посадок превышает 10 тысяч гектар. Самые обширные территории находятся в Ольховском и Михайловском лесничествах. Также обработку проведут в других районах.