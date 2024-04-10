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С 17 апреля в Волгоградской области ограничат посещение лесов

В Волгоградской области начнут обрабатывать леса от вредителей.

Источник: облкомприроды

В Волгоградской области с 17 апреля специалисты начнут обрабатывать леса от вредителей. Облкомприроды уже утвердил график. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе профильного комитета, общая площадь лесных посадок превышает 10 тысяч гектар. Самые обширные территории находятся в Ольховском и Михайловском лесничествах. Также обработку проведут в других районах.

— Бороться с вредными организмами планируют как с помощью авиации, так и с земли. Специалисты напоминают, что в этот период не рекомендуется сбор грибов, ягод, выпас сельскохозяйственных животных, — уточнили в облкомприроды.

Чтобы жители не подвергали свое здоровье опасности, на территориях появятся шлагбаумы и предупредительные знаки. Также информация о работах появится на сайте ведомства. Добавим, что борьба с вредителями проводится в рамках нацпроекта «Экология». Помимо обработки специалисты планируют высадить свыше 8 млн саженцев сосны, акации, дуба.

экология