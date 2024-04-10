В Екатеринбурге начинается бесплатная вакцинация от клещей

«Многолетняя практика доказала, что главной и самой эффективной защитой от клещевого энцефалита является прививка. Вакцинироваться можно в течение всего года. Если вы впервые прививаетесь либо имеется большой промежуток между вакцинациями, начинать лучше с осени. Вторую прививку нужно поставить весной, и через 2−3 недели человек получит необходимый иммунитет. Третья прививка ставится через год после второй. Впоследствии нужно проводить ревакцинацию одной дозой каждые три года», — рассказал Харитонов.