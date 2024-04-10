В Екатеринбурге начинается бесплатная вакцинация от клещей

Семь из них — жители Екатеринбурга.
«Многолетняя практика доказала, что главной и самой эффективной защитой от клещевого энцефалита является прививка. Вакцинироваться можно в течение всего года. Если вы впервые прививаетесь либо имеется большой промежуток между вакцинациями, начинать лучше с осени. Вторую прививку нужно поставить весной, и через 2−3 недели человек получит необходимый иммунитет. Третья прививка ставится через год после второй. Впоследствии нужно проводить ревакцинацию одной дозой каждые три года», — рассказал Харитонов.
Он также напомнил, что бесплатная вакцинация предусмотрена для граждан 60+, которые ранее не были привиты, и детей в возрасте 15 месяцев. Для этих категорий препарат уже доставлен в Екатеринбург, о его наличии можно узнать в поликлинике по месту жительства. Остальным придется купить вакцину в аптеке за свой счет. Ревакцинация всем гражданам также проводится платно.
Харитонов рассказал про неспецифические меры профилактики клещевых инфекций. Среди них: содержание садовых участков в порядке, выкашивание травы, использование отпугивающих средств и ношение светлой одежды для отдыха на природе, так как на ней легче обнаружить клеща. Питомцев также следует хорошенько осматривать, а лучше вычесывать. Также не следует забывать, что клещевой энцефалит может передаваться через козье молоко, потому перед употреблением его следует прокипятить.
«Самое главное: если присосался клещ, необходимо своевременно обратиться в травмпункт, где медицинские работники удалят кровососа и введут иммуноглобулин либо назначат антибиотики в профилактических целях. Важным моментом является проведение исследования клеща на зараженность клещевым энцефалитом, лайм-боррелиозом и другими инфекциями», — пояснил эпидемиолог.