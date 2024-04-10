Когда Пасха в 2024 году? Дата празднования, традиции и приметы

Каждый год дата празднования Пасхи или Светлого Воскресения Христова меняется. В 2024-м православный праздник отмечается 5 мая, а Великий пост у верующих длится с 18 марта по 4 мая.
За три дня до Пасхи, в Чистый четверг, начинают красить яйца, печь куличи и творожные пасхи. Главное, делать все с чистыми помыслами. До этого следует прибраться дома и искупаться. В народе есть приметы, связанные с этим праздником:
Если идет дождь, то до конца весны будет дождливо. Если идет ливень — все лето будут хорошо расти растения, поэтому надо будет бороться с сорняками. Небо серое, но дождь так и не начался — лето будет прохладным. Гроза (а также если она была накануне) — осень будет теплой и поздней. Если грозы не было на Пасху и всю неделю до нее — осень будет прохладной. К Пасхе снег растаял — ожидается обильный урожай. Снег идет на Пасху — год будет урожайным и успешным для ряда свершений. Ясная ночь перед Пасхой — ожидаются заморозки.
Также этот праздник имеет свои порядки и законы, нарушение которых грозит серьезными проблемами духовного рода. Например, в этот день нельзя:
сквернословить и поддаваться негативу, увлекаться алкоголем, венчаться (в это время все священнослужители заняты пасхальными службами и общением с прихожанами, до молодой пары дело может и не дойти).