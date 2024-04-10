Школьники из Топок побывали на железной дороге и вспомнили про безопасность

В начале года на площадке форума-выставки «Россия» награждали победителей Всероссийской программы «Классная страна», которая разработала образовательные маршруты для школьников. Среди 25 победителей со всех уголков страны по разным номинациям была и Кемеровская область. По ней школьников будут знакомить с угольными предприятиями региона.