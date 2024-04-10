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Школьники из Топок побывали на железной дороге и вспомнили про безопасность

Экскурсия по объектам железнодорожного транспорта прошла для юных кузбассовцев.

Экскурсия по объектам железнодорожного транспорта прошла для топкинских школьников. Они проехали в специальном вагоне, мотрисе, по маршруту Топки — Кемерово — Топки и узнали о работе железной дороги изнутри.

Ребята узнали об основных профессиях на магистрали и о специфике работы дежурного по станции, увидели пожарный поезд, снегоуборочную технику, устройства по обеспечению безопасности на переездах, сортировочную горку.

Особое внимание организаторы уделили теме безопасного поведения. Так, ребятам рассказали о правилах пересечения железнодорожных путей, проговорили безопасный маршрут от дома до школы и акцентировали внимание, что важно снимать наушники и капюшоны перед пересечением пути.

В начале года на площадке форума-выставки «Россия» награждали победителей Всероссийской программы «Классная страна», которая разработала образовательные маршруты для школьников. Среди 25 победителей со всех уголков страны по разным номинациям была и Кемеровская область. По ней школьников будут знакомить с угольными предприятиями региона.