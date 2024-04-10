Вашингтон
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Смольный назвал состояние бомбоубежищ «информацией ограниченного доступа»

Власти не стали раскрывать состояние бомбоубежищ в Петербурге.

Источник: Комсомольская правда

В Смольном не стали раскрывать данные о состоянии бомбоубежищ Петербурга, которые предназначены для защиты населения в том числе при атаках беспилотников, сославшись на то, что эти сведения являются «информацией ограниченного доступа». Об этом говорится в ответе вице-губернатора Евгения Разумишкина на запрос депутата Заксобрания Надежды Тихоновой.

— Подробные сведения о состоянии защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории Петербурга, являются информацией ограниченного доступа, — указано в документе.

Тут стоит отметить, что Надежда Тихонова хотела узнать, как обстоят дела в Северной столице с безопасностью. Как следует из документа, региональная автоматизированная система централизованного оповещения населения прошла проверку и готова к выполнению задач. А для предотвращения атак беспилотников в городе с декабря прошлого года работает запрет на полеты БПЛА.