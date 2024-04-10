Смольный назвал состояние бомбоубежищ «информацией ограниченного доступа»

В Смольном не стали раскрывать данные о состоянии бомбоубежищ Петербурга, которые предназначены для защиты населения в том числе при атаках беспилотников, сославшись на то, что эти сведения являются «информацией ограниченного доступа». Об этом говорится в ответе вице-губернатора Евгения Разумишкина на запрос депутата Заксобрания Надежды Тихоновой.