Подготовка к параду Победы: на Тверской улице нанесли временную разметку для техники

В центре столицы появилась временная разметка для ориентира задействованной в параде Победы и его репетициях военной техники. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по нанесению временной дорожной разметки на участке Тверской улицы от Пушкинской площади до Красной площади. Она будет служить ориентиром при движении военной техники на репетициях и параде Победы 9 мая. В общей сложности специальной дорожной краской желтого цвета нанесено шесть линий разметки длиной по 1,5 километра каждая. Работы проводились в ночное время с частичным ограничением дорожного движения в этом районе», — рассказал он.
Водителей просят быть внимательнее. Желтая разметка на данном участке предназначена только для техники, участвующей в параде Победы, движение автомобилей осуществляется по обычной схеме.