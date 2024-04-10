Подготовка к параду Победы: на Тверской улице нанесли временную разметку для техники

«Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по нанесению временной дорожной разметки на участке Тверской улицы от Пушкинской площади до Красной площади. Она будет служить ориентиром при движении военной техники на репетициях и параде Победы 9 мая. В общей сложности специальной дорожной краской желтого цвета нанесено шесть линий разметки длиной по 1,5 километра каждая. Работы проводились в ночное время с частичным ограничением дорожного движения в этом районе», — рассказал он.