Найден фотоальбом мальчиков из подвала

«Фонтанке» удалось поговорить с матерью трех мальчиков. По ее словам, с отцом детей она рассталась и уехала в другой город, найдя себе новую семью. Однако связь с малышами и его папой, по ее словам, она поддерживала. Женщина призывает не демонизировать ситуацию. По ее словам, ее мальчики жили вовсе не в подвале, а в «офисном помещении», где их отец вел бизнес по торговле компьютерными запчастями. Правда, корреспондент «Фонтанки» побывал в этом «офисе» и готов подтвердить: кто-то ввел маму в заблуждение. Речь идет о самом обыкновенном подвале с самым минимальным набором комфорта.