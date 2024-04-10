Найден фотоальбом мальчиков из подвала

В распоряжении «Фонтанки» оказались фотографии, видимо, из семейного альбома мальчиков, которых минувшим вечером полиция нашла в подвале дома на Московском шоссе в Петербурге.
Соседи, которые знали эту семью, опознали на фотографиях маму детей и их самих.
«Фонтанке» удалось поговорить с матерью трех мальчиков. По ее словам, с отцом детей она рассталась и уехала в другой город, найдя себе новую семью. Однако связь с малышами и его папой, по ее словам, она поддерживала. Женщина призывает не демонизировать ситуацию. По ее словам, ее мальчики жили вовсе не в подвале, а в «офисном помещении», где их отец вел бизнес по торговле компьютерными запчастями. Правда, корреспондент «Фонтанки» побывал в этом «офисе» и готов подтвердить: кто-то ввел маму в заблуждение. Речь идет о самом обыкновенном подвале с самым минимальным набором комфорта.
Удалось увидеть и мужчину, который уже вернулся «домой» и прибирался после визита полицейских. Соседи подтвердили, что это именно он живет тут с мальчиками. Правда, диалог с ним у журналистов не задался, мужчина пригрозил вызвать полицию, если его не оставят в покое.