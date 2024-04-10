Умные остановки нового типа появятся в Нижнем Новгороде

Новые умные остановки в улучшенном исполнении будут установлены в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил заместитель главы города Антон Максимов на пресс-конференции 10 апреля.
По его словам, в настоящее время ведется обследование остановочных пунктов, выявляются места с наибольшим траффиком и возможность подведения к ним электричества для работы камер и информационных табло. внешний вид новых остановочных павильонов будет соответствовать современным архитектурным трендам.
— Сейчас уже отработано более 300−350 мест, в соответствии с пассажиропотоком определяем площадь остановочного павильона и площадь навеса. Совместно с Министерством строительства области и Институтом развития городской среды уже начато проектирование типового остановочного павильона, — добавил Максимов.
Ожидается, что пилотный проект будет готов в течение месяца. С учетом пожеланий и замечаний нижегородцев он будет доработан. В нем будут учтены все слабые места уже существующих умных остановок. Например, экраны будут лучше защищены от воздействия температур. Уже имеющиеся в городе умные остановки будут отремонтированы за счет концессионера.