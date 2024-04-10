Умные остановки нового типа появятся в Нижнем Новгороде

Ожидается, что пилотный проект будет готов в течение месяца. С учетом пожеланий и замечаний нижегородцев он будет доработан. В нем будут учтены все слабые места уже существующих умных остановок. Например, экраны будут лучше защищены от воздействия температур. Уже имеющиеся в городе умные остановки будут отремонтированы за счет концессионера.